Kahramanmaraş’ta , iş merkezi'nin lavabosunda hareketsiz bulundu
Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin tuvaletinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.09.2021, 13:21 17.09.2021, 17:48
Olay, Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan Özel İdare İş Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir genç, iddiaya göre uyuşturucu kullanmak için iş merkezinin tuvaletine girdi. Uyuşturucunun etkisiyle şahıs fenalaştı. Vatandaşların fark edip polise bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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