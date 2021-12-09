Kahramanmaraş’ta iş merkezinde yangın

Yangın, Azerbaycan Bulvarı Ahmet Gedemenli İş Merkezinin 2. katında bulunan bir ofiste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir kişi yaralanmaz iken maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.