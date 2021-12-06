Kahramanmaraş’ta iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı!

Olay, öğle saatlerinde Üngüt Mahallesi 86’ncı sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi Kadir Ö. ve Mustafa Ç. arasında ticaret alış verişi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iş yeri sahibi Kadir Ö., Mustafa Ç. tarafından silahla vuruldu. Silah sesleri üzerine iş yerinde çalışan işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Aldığı kurşun darbeleriyle ağır yaralanan Kadir Ö., özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren Mustafa Ç. ise aracıyla birlikte kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak iççin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.