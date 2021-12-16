Kahramanmaraş’ta istihdam fuarı!
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü organizasyonunda Suriyelilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 15:58 16.12.2021, 17:33
Avrupa Birliğinin finansal desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum" projesi kapsamında kursiyerler "İstihdam Fuarı"nda bir araya geldi.
Programda Konuşan Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, “böyle güzel bir programdan kentimizdeki kurumlarımızın da yaralanmış olmasından ziyadesiyle memnun oldum” dedi.
Kahramanmaraş Tarım İl Müdürü Mustafa Bozkurt, proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Koordinatörü Çağatay Cebi, program hakkında bilgi verdi.
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