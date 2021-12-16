Kahramanmaraş’ta istihdam fuarı!

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum" projesi kapsamında kursiyerler "İstihdam Fuarı"nda bir araya geldi.

Programda Konuşan Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, “böyle güzel bir programdan kentimizdeki kurumlarımızın da yaralanmış olmasından ziyadesiyle memnun oldum” dedi.

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürü Mustafa Bozkurt, proje kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Koordinatörü Çağatay Cebi, program hakkında bilgi verdi.