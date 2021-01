Kahramanmaraş’ta İstiklal Marşı’nın sesi her yerde yankılandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde “Salgın koşulları nedeniyle İstiklal Marşı’mızı, bir süredir yan yana okuyamıyoruz, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım” demiş ve 81 il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüklerine İstiklal Marşı’nın okunmasını istemişti. Bakan Selçuk’un bu çağrısı yerini buldu ve Kahramanmaraş’ta okul ve kurumlarda Türk bayrağı gururla göndere çekildi ve İstiklal Marşı okundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul ve kurumlarda görevli yönetici öğretmen ve personel tarafından hep birlikte okunan İstiklal Marşı etkinliğine Kahramanmaraş Onikişubat Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinde ki törene İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milî Eğitim Müdürü Akif Bulut, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Cuma Doğan, Mehmet Karademir ,Onikişubat İlçe Milî Eğitim Şube Müdürleri Süleyman Dal, Halil Akyürek, M.Ali Kaya, Çukurova Elektrik Anadolu Müdürü Vural Gök, müdür yardımcıları, öğretmenler ve personel katıldı.

Törenden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran törene İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İstiklal Marşı töreni ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Pandemi nedeniyle uzun bir süredir öğrencilerimiz ve okul yöneticilerimizle yan yana İstiklal Marşımız okunmuyordu. Bugün Türkiye’nin her ilinde, her okulda olduğu gibi bizde Kahramanmaraş’ta okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, yakınlarımız ve velilerimiz ile beraber uzun süredir hasretini çektiğimiz büyük bir heyecan ve büyük biri umutla marşımızı okuduk.

Gerçekten okullarımıza can veren öğrencilerimiz bu bahçeler hep böyle sembolik onlarca insanlarla değil de yüzlerce binlerce öğrencilerle dolduğunda adeta yeri göğü inleterek istiklal marşımızın okunması bize he Pazartesi sabahı ayrı bir heyecan veriyordu. Ama sembolikte olsa bu hasretimizi bugün giderdik. İnşallah istiklal marşımızı büyük bir coşkuyla bütün öğrencilerimiz ile beraber söyleyecek günlerin göstermesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Her şeye özlem duymaya başladık, okullarımız öğrenciler olmadan yetim ve cansız gibi duruyor.”