Kahramanmaraş’ta İstiklal Marşı’nın sesi her yerde yankılandı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım” çağrısına olumlu yanıt verdi ve Kahramanmaraş’ta okul ve kurumlarda İstiklal Marşı okundu.

KAHRAMANMARAŞ 11.01.2021, 12:44
Kahramanmaraş’ta İstiklal Marşı’nın sesi her yerde yankılandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde “Salgın koşulları nedeniyle İstiklal Marşı’mızı, bir süredir yan yana okuyamıyoruz, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım” demiş ve 81 il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüklerine İstiklal Marşı’nın okunmasını istemişti. Bakan Selçuk’un bu çağrısı yerini buldu ve Kahramanmaraş’ta okul ve kurumlarda Türk bayrağı gururla göndere çekildi ve İstiklal Marşı okundu.

1.jpg

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul ve kurumlarda görevli yönetici öğretmen ve personel tarafından hep birlikte okunan İstiklal Marşı etkinliğine Kahramanmaraş Onikişubat Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinde ki törene İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milî Eğitim Müdürü Akif Bulut, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Cuma Doğan, Mehmet Karademir ,Onikişubat İlçe Milî Eğitim Şube Müdürleri Süleyman Dal, Halil Akyürek, M.Ali Kaya, Çukurova Elektrik Anadolu Müdürü Vural Gök, müdür yardımcıları, öğretmenler ve personel katıldı.

2.jpg

Törenden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran törene İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İstiklal Marşı töreni ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Pandemi nedeniyle uzun bir süredir öğrencilerimiz ve okul yöneticilerimizle yan yana İstiklal Marşımız okunmuyordu. Bugün Türkiye’nin her ilinde, her okulda olduğu gibi bizde Kahramanmaraş’ta okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, yakınlarımız ve velilerimiz ile beraber uzun süredir hasretini çektiğimiz büyük bir heyecan ve büyük biri umutla marşımızı okuduk.

3.jpg

Gerçekten okullarımıza can veren öğrencilerimiz bu bahçeler hep böyle sembolik onlarca insanlarla değil de yüzlerce binlerce öğrencilerle dolduğunda adeta yeri göğü inleterek istiklal marşımızın okunması bize he Pazartesi sabahı ayrı bir heyecan veriyordu. Ama sembolikte olsa bu hasretimizi bugün giderdik. İnşallah istiklal marşımızı büyük bir coşkuyla bütün öğrencilerimiz ile beraber söyleyecek günlerin göstermesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Her şeye özlem duymaya başladık, okullarımız öğrenciler olmadan yetim ve cansız gibi duruyor.”

#Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü #Kahramanmaraş #Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #İstiklal Marşı
Yorumlar (0)
13°
açık
Namaz Vakti 11 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:40
Öğle 12:45
İkindi 15:19
Akşam 17:40
Yatsı 19:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12