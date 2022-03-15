Kahramanmaraş’ta istinat duvarı binanın üzerine yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, kar sularının erimesiyle yumuşayıp kayan toprak, fırtına sonrası 8 metrelik istinat duvarının çökmesine yol açtı. 6 katlı apartmanın birinci katının üzerine devrilen duvar, büyük hasara yol açtı. Çökme sırasında bina sakinleri büyük korku yaşadı. Olay sonrası yetkililer, binada ve çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgede, inceleme başlatıldı.