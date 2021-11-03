Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü!
Kahramanmaraş’ta gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış sonrası bir evin istinat duvarı çöktü.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2021, 11:40 03.11.2021, 14:24
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Piri Reis Mahallesinde yağmur nedeniyle gevşeyen zemin bir evin istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Yaşanan gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar, iki aracın duvarın altında kaldığını görünce durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, park halindeki araçlarda kimsenin olmadığını belirledi. Herhangi bir yaralanmadığın olmadığı olayda, araçlarda maddi hasar oluştu.
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