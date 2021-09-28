Kahramanmaraş’ta İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

Kahramanmaraş itfaiyesi demokrasi meydanın da kurulan stantta Kahramanmaraşlılara, acil durumlarda yapılması gerekenler ve yangın öncesi tedbirlere yönelik bilgiler de verdi.



Kahramanmaraş itfaiyesinin demokrasi meydanın da kurduğu standı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Ziyaret Etti.



Başkan Güngör, “Gerek itfaiye teşkilatımızın kabiliyetleri gerekse teçhizat anlamındaki yeterliliğimizle Kahramanmaraş İtfaiyesi her şart ve koşulda hizmetinizde olmaya devam edecektir” dedi.



