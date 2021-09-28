Kahramanmaraş’ta İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı “İtfaiye Haftası”nı demokrasi meydanında düzenlediği çeşitli etkinlikler kutluyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 15:15 28.09.2021, 16:42
Kahramanmaraş itfaiyesi demokrasi meydanın da kurulan stantta Kahramanmaraşlılara, acil durumlarda yapılması gerekenler ve yangın öncesi tedbirlere yönelik bilgiler de verdi.
Kahramanmaraş itfaiyesinin demokrasi meydanın da kurduğu standı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Ziyaret Etti.
Başkan Güngör, “Gerek itfaiye teşkilatımızın kabiliyetleri gerekse teçhizat anlamındaki yeterliliğimizle Kahramanmaraş İtfaiyesi her şart ve koşulda hizmetinizde olmaya devam edecektir” dedi.
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