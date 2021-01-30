Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 10:31 30.01.2021, 10:44
İlçeye bağlı Ağabeyli Mahallesi Mahmutlar Sokak'ta devriye gezen jandarma ekipleri 75 yaşındaki Veli Çam'ın evinin çatı kısmında biriken karı temizlerken zorlandığını fark etti.
Bunun üzerine yaşlı adamın yanına giden ekipler, Çam'a yardım ederek evin çatısını temizledi.
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