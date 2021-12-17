Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerinden sivil denetim
Kahramanmaraş’ta jandarma trafik ekipleri, kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetimlerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 16:46
Afşin, Elbistan, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun ve Pazarcık ilçelerinde yapılan eş zamanlı trafik denetimlerinde, şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu kontrol edildi.
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