Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerinden sivil denetim

Afşin, Elbistan, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun ve Pazarcık ilçelerinde yapılan eş zamanlı trafik denetimlerinde, şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu kontrol edildi.