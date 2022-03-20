Kahramanmaraş’ta jandarma havadan denetledi
Kahramanmaraş’ta trafik timleri, Yedikuyular Mevkiinde sürücülere yönelik drone ile havadan ve karadan denetimlerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 14:25
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Dulkadiroğlu İlçesi Yedi Kuyular Mevkiinde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, drone ile denetim yaptı. Denetimlerde güzergahı kullanan araçların sorgulaması yapılırken, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı
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