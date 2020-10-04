Kahramanmaraş'ta jandarma suçüstü yakaladı!
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2020, 18:48 05.10.2020, 10:19
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Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Türkmenler Mahallesi'nde Ş.U, Y.U, M.U. ve M.U'nun kaçak avcılık yaptığını belirledi.
Bölgeye operasyon yapan ekipleri fark eden şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.
Kaçarken lastiği patlayan araç Ekşi Elma mevkisinde durduğu sırada şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, kaçak ve usulsüz av yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası ve avladıkları 8 tavşan için de tazminat cezası uygulandı.
Şüphelilere ait araç, farları kullanılarak avda kullanıldığı için mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı 2 av tüfeğine ise el konuldu.
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