Kahramanmaraş’ta jandarma yürekleri ısıttı

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında toplumsal gelişimi destekleme faaliyetleri kapsamında yakacak odun ve kömürü olmayan ailelere yardım elini uzattı.

Jandarma ekipleri, Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ile yapılan çalışma sonucu 10 aileye hane başı birer ton olmak üzere 10 ton odun yardımında bulundu.

Evlerinin önüne kadar getirilen odun desteğini alan aileler ise, jandarma ekipleri başta olmak üzere yetkililere teşekkür ettiler.