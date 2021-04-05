Kahramanmaraş'ta jandarmadan fiziksel engelli Mehmet'e doğum günü sürprizi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, 18 yaşına giren fiziksel engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 18:00 06.04.2021, 13:29
Yeşilyöre Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan Mehmet Köse, jandarmayı arayıp kendisinin doğum günü olduğunu belirterek, pasta istedi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ricasını kırmadığı Köse'nin yaşadığı eve gitti.
Jandarmayı karşısında görünce mutluluk yaşayan Köse, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.
Köse'nin ailesi, oğullarının doğum gününü kutlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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