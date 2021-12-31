Kahramanmaraş’ta Jandarmadan yılbaşı denetimi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, yılbaşı kapsamında sürücü ve vatandaşlara yönelik denetimlerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 22:26
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında 75 kontrol noktasında 67 asayiş timi, JASAD, istihbarat, TEM, KOM ve köpek unsuru olmak üzere 82 TİM ile 299 Jandarma devriyesi, 424 personel sahada görev aldı.
Denetimlerde uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolü yapılıyor. Şüpheli araçlar ise, hassas burunlu köpeklere kontrol ediliyor.
Jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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