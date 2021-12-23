Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesince suçüstü yakalanan kablo hırsızlı 2 kişi, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 11:33
Alınan bilgilere göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Ahmetçik Mahallesi kırsalında F.D. (27) ve T.İ.’yi (31) çaldıkları 220 metre telefon kablosunu yakmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarma dedektifleri JASAT ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelilerin kabloları Andırın İlçesine bağlı Arıklar ve Darıovası Mahalleleri ile Onikişubat İlçesine Yenicekale Mahallesinde bulunan Türk Telekom’a ait telefon direklerinden keserek çaldıkları tespit etti. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Elbistan Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.
Namaz Vakti 24 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8