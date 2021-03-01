Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kaçak kazı yapan 4 define avcısı jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 11:33 01.03.2021, 11:52
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Nurhak’ta izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma, kırsal Biçin Mahallesinde yaptığı operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekiplerinin çalışmasında haç figürlü kolye ile 3 adet sikke ele geçirilirken, 2 adet maden dedektörü ile kazı yapmakta kullanılan aletlere de el konuldu.
Kaçak kazı yaptıkları belirlenen K. Ç. (58), C. S. (23), A. H. (52), N. B. (46) hakkında yasla işlem başlatıldı.
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