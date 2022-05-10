Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yaparken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı bilgisi üzerine Ganidağiketiler Mahallesi Yedigöl Mezrası mevkiinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan T.M (38) ve Y.K (40) belirledi. Kaçak kazıda kullanılan maddi değeri 100.000 TL olan ekipmanlar el koyan ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.