Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana yolu üzerinde yer alan kontrol noktasında durdurulan atık kağıt getiren tırlardan kaçak sigara topladığı tespit edilen araçta yapılan aramada bin 320 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, S.D (41) hakkında yasal işlem başlattı.