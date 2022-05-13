Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu!
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 10:28
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana yolu üzerinde yer alan kontrol noktasında durdurulan atık kağıt getiren tırlardan kaçak sigara topladığı tespit edilen araçta yapılan aramada bin 320 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, S.D (41) hakkında yasal işlem başlattı.
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