Kahramanmaraş'ta kaçak tütün sevkiyatı denetime takıldı
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Şubat 2021 tarihinde Pazarcık ilçesinde icra edilen operasyonlarda, (4) ayrı olayda (10) gram Metamfetamin ve (7) gram Bonzai maddesi ele geçirilmiştir.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2021, 10:20 16.02.2021, 13:57
Olaylarla ilgisi bulunan M.Ç. (E-28), D.Ç. (E-25), A.P. (E-27), M.Y. (E-25), R.D. (E-41) ile C.K. (E-46) isimli (6) şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
BİR DİĞER OLAYDA İSE;
Pazarcık İlçesi Akçalar bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Akçalar J.Krk.K.lığınca müşterek icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada (80) kg kıyılmış tütün taşındığı tespit edildi.
Şüpheli şahsa 4733 Sayılı Kanunun 8/5 maddesi gereğince 1404 TL idari para cezası uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edilmiş olup ayrıca (80) kg kıyılmış tütün Pazarcık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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