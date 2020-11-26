Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta kaçak 1 milyon 500 bin boş makaron, 5 bin paket doldurulmuş sigara, 2 milyon filtre pamuğu, 1 milyon 500 bin sigara kağıdı ve 200 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ 26.11.2020, 10:31 26.11.2020, 18:24
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki bazı depo ve evlerde çok miktarda kaçak malzeme olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 1 milyon 500 bin boş makaron, 5 bin paket doldurulmuş sigara, 2 milyon filtre pamuğu, 1 milyon 500 bin sigara kağıdı ve 200 kilogram aromalı tütün ele geçirdi.

M.Ç, Ç.O. ve V.K, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

#Kahramanmaraş #kaçakçılık operasyonu
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