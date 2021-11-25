Kahramanmaraş’ta kadın bağ evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta bağ evinde yaşayan 48 yaşındaki kadın ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 09:19
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bağ evinde yaşayan İzmir nüfusuna kayıtlı Sevtap Duran’dan haber alamayan oğlu Ç.S. (24) annesini kontrol etmek istedi. Annesinin ikametine kapıyı zorlayarak giren Ç.S., Sevtap Duran’ı hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Sevtap Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sevtap Duran’ın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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