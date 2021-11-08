Kahramanmaraş’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı!
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede şiddete sıfır tolerans ilkesiyle, 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 3 gün sürecek çalıştay düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 12:30 08.11.2021, 15:18
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve kolluk kuvvetlerinin katkı ve katılımlarıyla il Eylem Planı’nın tanıtımı yapıldı.
Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, il Eylem Planı’nın detaylarını paylaştı.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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