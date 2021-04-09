Kahramanmaraş’ta “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Toplantısı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş’ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferansla katıldığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.



Valilik Fikret Kiraz Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya video konferans sistemiyle bağlanan Bakan Soylu ile Selçuk, toplantıya katılanları selamladı.



Basına Kapalı Devam Eden Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kurum Amirleri, Kadın Dernekleri Temsilcileri Katıldı.