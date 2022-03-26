Kahramanmaraş’ta kadınlar matinesi düzenlendi
Kahramanmaraş’ta girişimci kadınlar tarafından kadınlar matinesi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2022, 12:30 26.03.2022, 17:41
Kentteki bir düğün salonunda gerçekleşen kadınlar matinesine aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar katılım sağladı.
Matinenin gerçekleştiği salonda kadınlar kendi yaptıkları ürünleri stantlarda sergiledi. Tanıtım yaparak, ürünlerinin satışlarını gerçekleştirdi.
Organizasyonu tertip eden genç girişimci kadınlar ise Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda bu tür organizasyonların devam edeceğini aktardı.
Kadınlar matinesine katılım sağlayanlar için yüzlerce ürünün yer aldığı çekilişler yapıldı.
Çekilişler sonrasında girişimci kadınlar söylenen şarkılarla gönüllerince eğlendiler.
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