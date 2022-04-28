Kahramanmaraş’ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi!
Kahramanmaraş’ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 13:39 28.04.2022, 16:23
Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.
Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı namazlarını avluda kıldı.
Doğukent Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlara Dulkadiroğlu belediyesi namaz çıkışında Maraş çöreği dağıttı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay gecenin önemine değindi.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel de konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Namaz Vakti 29 Nisan 2022
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