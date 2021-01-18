Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çalıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 21:08 19.01.2021, 20:27
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal mutfak eşyaları fabrikasında çalışan işçi M.D. (41) henüz bilinmeyen bir şekilde kafasını pres makinesine sıkıştırdı.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
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