Kahramanmaraş'ta kaldırımlar çiçek açtı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mevsimlik çiçek dikimine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2020, 14:33 01.07.2020, 15:21
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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif bölgelerinde çiçek dikimi yapılıyor.
Çiçek dikimine bahar aylarında başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri refüj ve kavşaklardan sonra kaldırım ve meydanları da rengarenk çiçeklerle donattı.
Konuyla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada; “Ekiplerimiz şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyor. Bahar ayından itibaren kavşaklarda mevsimlik çiçek dikimini yaparak şehrimizi renklendiren ekiplerimiz kaldırım ve meydanları süslemeye devam ediyor. Bu kapsamda; Trabzon Bulvarı, Demokrasi Meydanı ve Abdülhamit Han Kavşağı modüler saksı içerisinde petunya mevsimlik çiçekleriyle süslendi.” ifadelerine yer verildi.
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