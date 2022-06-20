Kahramanmaraş’ta kamyonet takla attı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği kamyonetle yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 18:32
Edinilen bilgiye göre, Durmuş Memet D,. (57), idaresindeki 46 AAG 324 plakalı kamyoneti ile Nurhak ilçesinden Elbistan istikametine seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan E.D (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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