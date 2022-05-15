Kahramanmaraş’ta kamyonet yan yattı: 2 yaralı

İhsan D. (33) idaresindeki kamyonetle Selimiye Mahallesinden, Altınova Mahallesine seyir halinde iken havanın yağışlı ve yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan kamyonet su kanalına düşmesi sonucu yan yattı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.