Kahramanmaraş’ta kamyonet yan yattı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyonetinin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2022, 18:25
İhsan D. (33) idaresindeki kamyonetle Selimiye Mahallesinden, Altınova Mahallesine seyir halinde iken havanın yağışlı ve yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yoldan çıkan kamyonet su kanalına düşmesi sonucu yan yattı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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