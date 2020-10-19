Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ 19.10.2020, 09:42 19.10.2020, 10:09
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Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

H.S. yönetimindeki 46 KG 195 plakalı kamyonet, Yahya Kemal Mahallesi 23'üncü Sokak'ta aniden yola çıkan Abdülmuhsin Elita'ya çarptı.

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Elita, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Sürücü H.S. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürdü.

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #trafik kazası
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