Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı kadın öldü!

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Afşin- Elbistan karayolu Erçene mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Karpuz'a (59) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Karpuz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.