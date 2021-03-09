Kahramanmaraş'ta kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 22:33 10.03.2021, 14:21
Alınan bilgiye göre, Ahmet Sevadi yönetimindeki 46 MA 682 plakalı otomobil, Eyup Sultan Mahallesi Şehit Gürcan Kepekçi Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.
Kazada, yaralanan sürücü Sevadi ile araçtaki Hacı Hammade, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kanala düşen araç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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