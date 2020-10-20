Kahramanmaraş'ta kapı ve pencere üretim atölyesi adeta küçük bir müzeyi andırıyor!

Sanayi Sitesindeki atölyesinde üretim yapan Durdu Kanat'ın iş yeri farklı bir özelliğiyle dikkati çekiyor. Ofis olarak kullandığı bölümde yaklaşık 20 yıldır biriktirdiği eski eşyaları sergileyen Kanat, fotoğraf makinelerinden günlük ev eşyasına, telefonlardan dedesinden kalan yadigar tüfeklere kadar çok sayıda eşyayı gözü gibi koruyor.

İş yerine gelenleri adeta zamanda yolculuğa çıkartan Kanat, geçmişe olan özlemi gidermek için toplamaya başladığı eski eşyaları çevresinden gelen talep üzerine sergilemeye karar verdiğini söyledi. Sergilenen eşyalara müşterilerinin de ilgi gösterdiğini aktaran Kanat, "Amacım gelecek nesillerimize atalarımızın hangi şartlarda yaşadığını, nasıl bir yaşam tarzı sürdüklerini, kas gücüne dayalı malzemeleri nasıl kullandıklarını aktarmak." dedi.

- "Daha çok ürüne ulaşmayı hedefliyorum"

Topladığı parçaları ilerleyen zaman içerisinde müzeye bağışlamak istediğini aktaran Kanat, şunları kaydetti:

"Bu koleksiyonu gezen vatandaşlarımız daha sonra babasının, dedesinin antika eşyasını bana teslim ediyor ve burada sergilememi istiyor. Vatandaşlarımız manevi değeri olan eşyaların çatı katında veya başka bir yerde heder olmasını istemiyor. Atalarımızı, örf ve adetlerimizi unutmadığımızı göstermek, bunları da yeni nesle aktarmak için daha çok ürüne ulaşmayı hedefliyorum. Bu koleksiyonumu daha çok kitleye ulaşması için Afşin Belediyesi tarafından restore edilerek ziyaretçilere kapılarını açan Ömer Ağa Konağı'ndaki müzeye bağışlamak istiyorum. Gelecek nesillerimiz bu ürünlerle sanatın ne kadar önemli olduğunu, şu anki teknolojinin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacak ve zamana yolculuk yapacaklar."

Kanat, koleksiyonundaki hiçbir ürünü para karşılığı almadığının altını çizerek "Eski malzemeleri bana emanet ediyorlar ve onların adına bu malzemeleri koleksiyonuma katıyorum. Misafir ettiğimiz arkadaşlarımız küçüklüğünde kullandığı bir malzemeyi, oynadığı bir oyuncağı görünce çok duygulanıyor ve gözlerinde pırıltı oluşması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Müzem" diye nitelendirdiği bölümde 150 ile 200 yıllık eşyaların da olduğunu aktaran Kanat, "Müzemde 250'nin üzerinde eser var. Bunlar içerisinde en önemlisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik tabancasının aynı modeli olan tabanca ile dedemden kalan ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan üsten dolma tüfek. Onlara gözüm gibi bakıyorum." ifadelerini kullandı.