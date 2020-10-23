Kahramanmaraş'ta kapkaç şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı!
Kahramanmaraş'ta parkta oturan kadının elindeki cep telefonunu kapıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 09:28 23.10.2020, 11:30
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K'nin (35) cep telefonun kapıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede Salih G. (35) olduğunu belirlenen şüpheli, olay yeri yakınlarındaki bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakalandı.
Üzerinde D.K'ye ait telefon bulunan şüpheli suçunu itiraf etti.
Gözaltına alınan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinde, cep telefonunu kaptığı kadından kaçtığı anlar yer aldı.
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