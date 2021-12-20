Kahramanmaraş’ta kar ve tipi etkili oldu!

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri Göksun girişinde bazı tır şoförlerini durdurarak önlem aldı. Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları, aşırı hız yapmamaları ve mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.