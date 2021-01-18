Kahramanmaraş’ta karda küvetli kızak keyfi!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışına sevinen aile, küvetten kızak yaparak doyasıya eğlendiler.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 14:51
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının Elbistan ilçesinde, uzun zaman sonra kent merkezinde görülmesi bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Doğaya olan tutkusuyla tanınan Turgut Akbaş, yoğun kar yağışının ardından çocuklarını da yanına alarak daha önceden satın aldığı ve kızağa çevirdiği küvetle ara yollarda çocuklar gibi eğlendiler.
Trafiğin olmadığı ara yollarda arazi aracıyla çekilen kızaktan küveti gören vatandaşlar ise, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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