Kahramanmaraş’ta Kardeşlik Rüzgârı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla “Zeytin Ağacı Tiyatro Oyunu ve Kardeşlik Durakları Konseri” gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde kardeşlik mesajları verildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Yunus Emre Enstitüsü koordinesinde “Zeytin Ağacı Tiyatro Oyunu ve Kardeşlik Durakları Konseri” etkinliği gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Yunus Emre Enstitüsü Merkez Müdürü Ramazan Yılmaz, Azez Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fikret Çıtak, Kültür Sanat Koordinatörü Mert Talat Dilekçioğlu ile vatandaşlar katıldı. Azez Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden oluşan “Zeytin Ağacı” isimli tiyatro grubu ile enstitü bünyesinde oluşturulan müzik grubunun yer aldığı programda, Suriye iç savaşından doğan zorluklar sahnelendi. Tiyatro oyunu gösterimi sonrası Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Şükriye Tutkun tarafından verilen konserde kardeşlik türküleri söylendi.
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