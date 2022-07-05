Kahramanmaraş’ta kavşakta iki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Azerbaycan Bulvarı ile Zübeyde Hanım Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta iki otomobil, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken, her iki araçta maddi hasar oluştu.