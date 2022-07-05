Kahramanmaraş’ta kavşakta iki otomobil çarpıştı
Kahramanmaraş’ta dikkatsizlik sonucu 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 14:37
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Azerbaycan Bulvarı ile Zübeyde Hanım Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta iki otomobil, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken, her iki araçta maddi hasar oluştu.
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