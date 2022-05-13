Kahramanmaraş’ta kavşakta kaza: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, S.S idaresindeki 06 FU 7188 plakalı otomobiliyle Bağlarbaşı Mahallesi’nde yer alan Sürmeli Bey Caddesinde üzerinde seyir halinde iken N.G. yönetimindeki 46 ABT 156 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incele başlatıldı.