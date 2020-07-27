Kahramanmaraş'ta kaybolan sağır ve dilsiz adamın cansız bedeni bulundu!

Elbistan’da 25 Temmuz Cumartesi günü ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunan 42 yaşındaki sağır ve dilsiz Salih Er’in cansız bedeni, Yapraklı Mahallesi Üç göz Mevkisindeki ay çiçeği tarlasında bulundu.

Cuma günü akşam eve dönmeyen Salih Er için kardeşleri tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ve jandarma tarafından aranmasına devam edilen Salih Er’in cansız bedeni kendilerine ait ay çekirdeği tarlasında kardeşi Cuma Er tarafından bulundu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Er’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri inleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Er’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.