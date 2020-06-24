Kahramanmaraş'ta kayınbiraderini öldüren kişi için mahkeme kararını verdi!

Elbistan’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kayın biraderi İbrahim Durak’ı (69) öldürdüğü gerekçesi ile “kasten öldürme” suçundan yargılanan Ali B. (73) 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali B.ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, olayın kazara meydana geldiğini belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırdı.



Elbistan’ın kırsal Beştepe Mahallesinde, geçen yıl Ağustos ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Ali B. kayınbiraderi İbrahim Durak’ı av tüfeği ile ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan sanık, tutuklanarak ceza evine konulmuştu.