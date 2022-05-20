Kahramanmaraş’ta kayıp babanın cesedi bulundu
Kahramanmaraş’ta 2 çocuk babası olan ve 1 aydır kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Ali Soy’un ormanlık alanda cesedi bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2022, 17:31 20.05.2022, 18:48
Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki Ali Soy, 16 Nisan’da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Ali Soy’dan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Arama faaliyetleri kapsamında çalışmalar sürerken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan Mahallesinde ağaçta asılı bir insan cesedi buldukları konusunda ihbarda bulundu. Yapılan ihbar inceleme yapan polis ekipleri, cesedin 1 aydır kayıp olan Ali Soy’a ait olduğunu belirledi.
Ali Soy’un cesedi Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için KSÜ Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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