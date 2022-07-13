Kahramanmaraş’ta kayıp zihinsel engelli kadın metruk binada bulundu
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, kurtarma ekiplerince 12 saat sonra metruk binada bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 15:50
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesinde 31 yaşındaki zihinsel engelli Meryem Arı’dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucu kayıp kadını 12 saat sonra metruk binada buldu. Herhangi bir sağlık surunu olmayan kadın, ailesine teslim edildi.
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