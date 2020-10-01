Kahramanmaraş'ta kaz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı ama...
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan kaz sürüsüne çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki mezarın önünde bulunan ağaca çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 16:46 01.10.2020, 19:17
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Alınan bilgiye göre, Büşra A. idaresindeki 06 BYG 775 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, sürücünün yola çıkan kaz sürüsüne çarpmamak için manevra yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki mezarın önünde bulunan ağaca çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta hasar oluştu.
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