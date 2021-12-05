Kahramanmaraş’ta kaza: 1 yaralı

Necip Fazıl Mahallesi’nde E.O. idaresindeki 46 NS 818 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken site parkından çıkış yapan E.A. yönetimindeki 34 HA 6032 plakalı otomobille, sonra yol üzerinde bulunan bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü E.A. sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.