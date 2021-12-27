Kahramanmaraş’ta kaza anı kameraya yansıdı!
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına koçarak geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpması sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 14:30 27.12.2021, 15:36
O anlar bir işyerinin güvenlik kamarasınca görüntüledi.
Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki 06 GLP 75 plakalı otomobiliyle Azerbaycan Bulvarı Kıbrıs Meydanı üzerinde seyir halinde iken refüj üzerinden yola koşarak atlayan ve karşıya geçmeye çalışan yaya Suriye uyruklu R.E.’ye (10) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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