Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobilin çarptığı kadın yaralandı!

Elbistan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, kontrolden çıkan otomobilin bisikletliye çarpması sonucu sürücü Gülseren Özdemir (43) yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 46 ET 102 plakalı otomobil ile 12 Şubat Caddesi'nde seyir halinde olan Nefise G. idaresindeki 46 EJ 604 plakalı hafif ticari araç cadde kesişiminde çarpıştı.



Savrulan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Gülseren Özdemir’in kullandığı bisiklete çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.