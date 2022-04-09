Kahramanmaraş’ta keçi kurtarma operasyonu

Onikişubat İlçesine bağlı Engizek Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Y.S’nin keçilerinden biri kayalıklarda mahsur kaldı. Keçisini kurtarmaya çalışan Y.S, başaralı olamayınca durumu, jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir süren çalışma sonucu keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti. Keçisine kavuşan hayvan sahibi, kurtarma ekibine teşekkür etti.