Kahramanmaraş’ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü!
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kendi kullandığı traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 19:53
Edinilen bilgiye göre, Fatih T. (44) yönetimindeki 46 DF 762 plakalı traktörle Köleli Mahallesinden, Sumaklı Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan Fatih T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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